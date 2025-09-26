Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов подал в отставку после того, как прокуратура потребовала изъять у него 95 объектов недвижимости

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда Виктора Момотова после того, как он подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Виктор Момотов сообщил РБК, что «ушел в отставку лишь только потому, что складывающаяся вокруг моего имени ситуация, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу».

«Я собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — сказал Момотов.

Он отметил, что остался на посту главы Совета судей России, который он занимает с 2016 года.

Виктор Момотов подал в отставку после того, как Генпрокуратура РФ потребовала изъять у него 95 объектов недвижимости стоимостью более чем девять миллиардов рублей, зарегистрированных на третьих лиц.

Момотов работал судьей Верховного суда с 2010 года. Пост секретаря пленума Верховного суда он занимал с 2013 года.

