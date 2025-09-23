Генпрокуратура потребовала изъять у председателя Совета судей России почти 100 объектов недвижимости. Его обвинили в связях с «представителями криминалитета»

Генпрокуратура РФ подала в Останкинский суд Москвы иск к председателю Совета судей России Виктору Момотову, в котором потребовала изъять у него активы более чем на девять миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

В иске говорится, что несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии ведомства, Момотов объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске назван «краснодарским представителем криминалитета», а также «вступил во взаимодействие» с организаторами преступной группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым.

Момотов, как утверждает Генпрокуратура, использовал свое служебное положение «для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отелей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении».

На Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. В иске говорится, что Марченко и Момонов создали сеть бизнес-отелей Marton, которая включает 40 комфортабельных комплексов в разных регионах России. Их общая стоимость превышает девять миллиардов рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко уклонились от уплаты налогов на 500 миллионов рублей.

Прокуратура попросила обратить в доход государства недвижимость Момотова и Марченко — порядка 80 земельных участков и нежилых зданий. По данным ТАСС, ведомство требует изъять 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на Марченко и подконтрольных ему лиц.

Виктор Момотов — судья Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума. На IX Всероссийском съезде судей 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года — переизбран на новый срок.