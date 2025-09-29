Нетаниягу извинился перед Катаром за удар по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе телефонного разговора с главой правительства Катара Мухаммедом Аль Тани принес извинения за нарушение суверенитета страны в результате израильского авиаудара по Дохе, сообщают 12-й канал и Axios со ссылкой на источники.

В ходе беседы Нетаниягу также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в результате этого удара.

Лидеры Израиля и Катара, по данным изданий, говорили в присутствии президента США Дональда Трампа. Вечером 29 сентября Нетаниягу прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, главная тема которой — соглашение по завершению войны в секторе Газа.

Израильские военные нанесли авиаудар по Дохе 9 сентября. Армия обороны Израиля заявила о «точечном ударе, направленном против высшего руководства террористической группировки ХАМАС». Катар обещал привлечь Нетаниягу к ответственности из-за этой атаки.

Извинения Израиля за удар по Дохе были ключевым условием Катара для возобновления переговоров с ХАМАС о соглашении по Газе, пишет Axios.

Президент США Дональд Трамп 26 сентября говорил о соглашение по завершению войны в Газе: «Выглядит так, что у нас есть сделка». При этом он не привел никаких подробностей этой сделки.

По данным Financial Times, 22 сентября Трамп представил лидерам арабских стран очередной план, предусматривающий окончание войны, освобождение израильских заложников и организацию правительства в Газе, не связанного с ХАМАС. Арабские страны план поддержали. Позиции Израиля и ХАМАС не известны.