Катар пообещал привлечь Нетаниягу к ответственности за «трусливое нападение» Израиля на Доху

МИД Катара осудил «безрассудные» слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Накануне после удара израильских сил по руководству ХАМАС в Дохе он обвинил власти Катара в укрывательстве и финансировании террористов.

В Катаре назвали заявления Нетаниягу попыткой «оправдать трусливое нападение» Израиля, а также «прямыми угрозами будущего нарушения государственного суверенитета».

Израильский премьер, по версии Дохи, «полностью осознает», что офис ХАМАС в столице Катара открыли по просьбе США и Израиля для переговоров об обменах и прекращении огня.

Министерство заявило, что «примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территории», а также вместе с партнерами будет добиваться «привлечения Нетаниягу к ответственности».

Премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани в интервью CNN также подверг Нетаниягу резкой критике, назвав израильский удар по Дохе «варварством». По его мнению, удар Израиля также «уничтожил всякую надежду» на спасение израильских заложников, которые до сих пор остаются в Газе.

Военные Израиля 9 сентября нанесли авиаудар по Дохе. Армия обороны Израиля заявила о «точечном ударе, направленном против высшего руководства террористической группировки ХАМАС».

Точной информации о погибших и пострадавших нет. По данным телеканала «Аль-Арабия», в результате удара погиб один из лидеров ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя и еще трое его соратников. В то же время агентство Reuters утверждало, что представители ХАМАС, оказавшиеся на месте удара, выжили.

В ХАМАС заявили, что в результате атаки погибли шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи. При этом в ХАМАС отвергают сообщения СМИ о том, что представители руководства движения погибли. Катар заявил, что среди погибших — 22-летний сотрудник службы безопасности страны. Израиль продолжает оценивать последствия удара.

Авиаудар по Катару стал эскалацией военной кампании Биньямина Нетаниягу на Ближнем Востоке и вызвал волну международного осуждения, отмечает Reuters.