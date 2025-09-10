Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре, обвинив Доху в укрывательстве и финансировании террористов.

В своем видеообращении на английском языке, записанном накануне годовщины теракта 11 сентября в США, Нетаниягу говорит, что у Израиля есть свое «11 сентября» — день нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Он напоминает, что тогда США пообещали преследовать террористов где бы те ни были — и Израиль поступает таким же образом.

«Мы нанесли удар по террористам, стоявшим за организацией резни 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который дает [им] убежище. Он укрывает террористов. Он финансирует ХАМАС. Он предоставляет его террористическим главарям роскошные виллы. Он дает им все», — говорит Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, теперь многие страны осуждают Израиль, но им должно быть стыдно — потому что когда в 2011 году в Пакистане был убит лидер террористической организации «Аль-Каеда» Усама бин Ладен, другие страны «аплодировали». Теперь они, как заявил Нетаниягу, должны аплодировать Израилю, который воплощает те же принципы.

«И я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: либо вы их изгоняете, либо привлекаете к суду. Потому что если вы этого не сделаете — это сделаем мы», — добавил Нетаниягу.

Днем 9 сентября в столице Катара Дохе произошли несколько взрывов. Армия обороны Израиля заявил о «точечном ударе, направленном против высшего руководства террористической группировки ХАМАС». Точной информации о погибших пока нет — по данным телеканала «Аль-Арабия», в результате удара погиб один из лидеров ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя и еще трое его соратников. Reuters утверждал, что представители ХАМАС, оказавшиеся на месте удара, выжили. Эта атака стала первым ударом Израиля по территории Катара в истории. Нетаниягу заявил, что Израиль инициировал эту операцию, самостоятельно провел ее и полностью берет на себя ответственность.