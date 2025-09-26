Дональд Трамп: «Я думаю, у нас есть сделка по Газе»

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения по завершению войны в Газе.

«Выглядит так, что у нас есть сделка по Газе. Мы вам сообщим. Я думаю, у нас есть сделка», — заявил он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, в рамках соглашения заложники будут освобождены, а война закончится. Он не привел никаких деталей возможной сделки.

Трамп 22 сентября представил лидерам арабских стран очередной план, предусматривающий окончание войны, освобождение израильских заложников и организацию правительства в Газе, не связанного с ХАМАС. Арабские страны план поддержали. Израиль и ХАМАС — пока нет.

26 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что война будет продолжаться «до достижения всех целей», заявленных Израилем — то есть освобождения заложников и полного уничтожения ХАМАС.

Как Нетаниягу встречали на Генассамблее

Речь Нетаниягу в полупустом зале. Генеральная Ассамблея ООН 2025 Meduza