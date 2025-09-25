Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и других мусульманских стран на Генассамблее ООН в Нью-Йорке представил план завершения войны в секторе Газа, сообщила 25 сентября газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По их словам, план основан на одном из последних предложении о прекращении огня, которое готовил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. 24 сентября он анонсировал «план Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке и в секторе Газа», который состоит из 21 пункта.

Уиткофф утверждал, что план «отвечает интересам Израиля и всех его соседей», а США собираются в ближайшие дни объявить о прорыве.

По информации издания, встреча Трампа с лидерами и представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии прошла 23 сентября. Они, как утверждается, положительно отреагировали на изложенный план, указав на необходимость большего вовлечения Палестинской национальной администрации (ПНА) в послевоенное управление Газой.

Вот что, по данным FT, предлагается в рамках нового плана Трампа:

постоянное прекращение огня и освобождение всех израильских заложников;

в секторе Газа разместят «международные силы стабилизации», куда, как ожидается, войдет контингент из арабских и других мусульманских стран;

войска Израиля сначала вернутся на позиции, которые они занимали в период действия временного перемирия с января по март, а после формирования стабилизационных сил в секторе Газа полностью покинут анклав;

международный надзорный орган будет следить за палестинским комитетом (куда войдут представители ПНА), который временно возьмет на себя управление сектором Газа;

ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором.

Кроме того, план также предусматривает, что принудительного перемещения жителей Газы не будет.

Пока неясно, примет ли этот план премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который обещал «уничтожить» ХАМАС. Он встретится с Трампом в Вашингтоне 29 сентября.

С начала 2025 года обсуждалось несколько планов по завершению войны в секторе Газа. В феврале Дональд Трамп собирался расселить всех или большинство жителей Газы по другим странам, а сам сектор «взять под контроль» США. При этом он не исключал отправки в Газу американских войск.

Лига арабских государств весной поддержала план восстановления сектора Газа, разработанный Египтом. Тогда среди прочего предлагалось создать Административный комитет Газы и передать ему управление сектором на переходный период. Комитет должен действовать «под сенью» Палестинской национальной администрации.

Кроме того, газета «Исраэль хайом» в июне сообщала, что США и Израиль обсуждали план переустройства не только Газы, но и всего Ближнего Востока. Он включал завершение боевых действий в течение двух недель, освобождение израильских заложников, высылку из сектора оставшихся руководителей ХАМАС, а также создание временной администрации из представителей четырех арабских стран.