Франция направит три истребителя для патрулирования на востоке Европы после вторжения российских беспилотников в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит в Польшу три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими странами на востоке Европы. Об этом он написал в соцсети X.

«После вторжения российских беспилотников в Польшу я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО. Вчера я дал такое обещание премьер-министру Польши [Дональду Туску]», — заявил Макрон.

Он добавил, что обсудил это решение с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который «тоже участвует в защите восточного фланга».

По мнению Макрона, нельзя поддаваться «растущему запугиванию» со стороны России.

Около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, когда Вооруженные силы РФ наносили удар по Украине. Для защиты Польши в воздух подняли истребители. Российские дроны впервые сбили на территории страны, входящей в НАТО. В Минобороны РФ заявили, что «не планировали» поражать объекты на территории Польши.

По информации Bloomberg, Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защищать свою территорию от потенциальных вторжений России.

Читайте также

Война Тысяча двести девяносто шестой день. Прошли сутки после вторжения российских дронов на территорию НАТО. Польша и Латвия закрывают воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью

Читайте также

Война Тысяча двести девяносто шестой день. Прошли сутки после вторжения российских дронов на территорию НАТО. Польша и Латвия закрывают воздушное пространство на границе с Россией и Беларусью