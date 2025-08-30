Главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова оштрафовали за работу в «Медузе»

Измайловский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова по административному делу об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Постановление суда было вынесено 26 августа, на него обратила внимание «Медиазона».

Сумма штрафа в постановлении не указана.

Ивану Колпакову вменили в вину участие в работе «Медузы», которая в январе 2023 года была объявлена «нежелательной организацией» в России. В качестве доказательства полиция привела два интервью Колпакова, опубликованные на ютьюбе. В титрах обоих роликов он подписан как главный редактор «Медузы».

Одно из этих интервью главред «Медузы» дал «Радио Свобода». Полиция расценила это как его участие в работе «Радио Свобода», которое также объявлено «нежелательным» в РФ — хотя интервью вышло за три года до того, как «Радио Свобода» получило статус «нежелательной организации».

Протокол об участии в «нежелательной» организации на Колпакова составили в апреле 2025 года, но он был возвращен полиции из-за процессуальных нарушений. Во второй раз протокол на Колпакова был подан в суд в июле.

В 2025 году Следственный комитет возбудил против издателя «Медузы» Галины Тимченко уголовное дело об организации деятельности «нежелательной организации», а против журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца — дело об участии в работе такой организации.

До этого ряду других журналистов «Медузы» были назначены штрафы по протоколам об участии в деятельности «нежелательной» организации.

