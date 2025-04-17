На главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова составили протокол об участии в «нежелательной» организации

Измайловский районный суд Москвы 16 апреля зарегистрировал административное дело в отношении главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, сообщила «Медиазона».

Журналиста обвиняют по статье об участии в «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Что именно стало поводом для административного дела, неизвестно.

Заседание по делу пока не назначили.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

По подсчетам «Медиазоны», российские суды назначили более 130 штрафов за связь с «нежелательными» СМИ. Большинство таких административных дел — 54 штуки — связаны с упоминанием «Медузы» или причастностью к изданию.

Штрафы об участии в «нежелательной» организации ранее назначали журналистам «Медузы», в том числе Лилии Яппаровой, Андрею Перцеву, Елизавете Антоновой, Светлане Рейтер, Антону Хитрову и другим.