МВД России объявило в розыск журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца
Журналист «Медузы» Дмитрий Кузнец объявлен в розыск, следует из материалов в базе розыска МВД России.
Следственный комитет РФ сообщил в июле, что возбудил в отношении Кузнеца уголовное дело по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.
По версии следствия, в марте и апреле в интернете появились шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, где он «распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ».
Кузнец находится за пределами России.
Следственный комитет РФ в мае возбудил уголовное дело в отношении издателя «Медузы» Галины Тимченко по статье об организации деятельности «нежелательной» организации. Суд в Москве заочно арестовал Тимченко.
Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.