В России завели уголовное дело на журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца

Главное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца.

Кузнеца подозревают в участии в деятельности «нежелательной» организации. По данным следствия, журналист, находясь за пределами РФ, «продолжил участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны».

В частности, отмечает СК, в марте и апреле в интернете появились шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, где он «распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в Российской Федерации».

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Кузнеца в розыск, подчеркнули в СК.

В апреле 2024 года на Дмитрия Кузнеца составили административный протокол за участие в деятельности «нежелательной» организации. Впоследствии суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

В мае СК возбудил уголовное дело в отношении издателя «Медузы» Галины Тимченко по статье об организации деятельности «нежелательной» организации. 9 июля суд в Москве заочно арестовал Тимченко.