Суд в Москве заочно арестовал издателя «Медузы» Галину Тимченко по делу об организации деятельности «нежелательной» организации

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медузы» Галину Тимченко по делу об организации деятельности «нежелательной» организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Как писала ранее «Медиазона», ходатайство о заочном аресте Тимченко поступило в суд 9 июля. Таким образом, суд удовлетворил его в тот же день.

В мае 2025 года стало известно, что в отношении Тимченко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи «для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

МВД России объявило издателя «Медузы» в розыск. Минюст России в августе 2024 года объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной организацией» в 2023 году.