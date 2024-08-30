Издателя «Медузы» Галину Тимченко объявили в России «иностранным агентом»

Министерство юстиции РФ объявило издателя «Медузы» Галину Тимченко «иностранным агентом». Об этом сообщается на сайте Минюста 30 августа.

В заявлении ведомства говорится, что Тимченко участвовала в создании сообщений и материалов «иностранных агентов», выступала против российского вторжения войск РФ в Украину, а также, как утверждается, «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

Минюст РФ также включил в реестр «иноагентов» юриста, профессора «Свободного университета» Елену Лукьянову, которая входит в Антивоенный комитет России. Кроме того, в реестр попали некоммерческая организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» и объединение , участников которого объявили «иноагентами» ранее.

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Министерство юстиции РФ 23 апреля 2021 года включило издание «Медуза» в список «иностранных агентов». Генпрокуратура РФ 26 января 2023 года объявила «Медузу» «нежелательной организацией».

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