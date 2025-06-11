МВД России объявило в розыск издателя «Медузы» Галину Тимченко. Карточку розыска в базе ведомства обнаружила «Медиазона».

В карточке говорится, что Тимченко «разыскивается по статье УК». В мае в отношении издателя «Медузы» возбудили уголовное дело об организации деятельности «нежелательной» в России организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи «для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России». О каких видео идет речь, в Следственном комитете не уточнили.

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной организацией» в 2023 году. В 2021-м издание была объявлено в России «СМИ — иностранным агентом».

Минюст России в августе 2024 года объявил Галину Тимченко «иностранным агентом». За несколько месяцев до этого суд оштрафовал Тимченко на 14 тысяч рублей по административному делу об участии в «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Как стало известно в ходе заседания, поводом для составления протокола стал специальный эпизод подкаста «Что случилось», опубликованный в телеграм-канале «Медузы» 27 января 2024 года. В нем Тимченко рассказывает, как дела у редакции, и отвечает на письма читателей.