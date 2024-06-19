Гендиректора «Медузы» Галину Тимченко оштрафовали на 14 тысяч рублей по делу об участии в «нежелательной организации»

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко на 14 тысяч рублей по административному делу об участии в «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП), сообщает «Медиазона».

Как стало известно в ходе заседания суда, поводом для составления протокола стал специальный эпизод подкаста «Что случилось», опубликованный в телеграм-канале «Медузы» 27 января 2024 года. В нем Тимченко рассказывает, как дела у редакции, и отвечает на письма читателей.

Протокол поступил на рассмотрение суда 27 мая.

Как писала «Медиазона», в 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными организациями». В основном административные дела заводят за сотрудничество с «Медузой». Так, с начала года в московские суды поступили протоколы на издателя и гендиректора «Медузы» Галину Тимченко, журналистов Светлану Рейтер и Дмитрия Кузнеца, кинокритика Антона Долина, а также журналисток Анастасию Жвик и Асю Зольникову, которые внештатно сотрудничали с «Медузой».

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