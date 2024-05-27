На гендиректора «Медузы» Галину Тимченко составили протокол об участии в «нежелательной организации»

В Черемушкинский суд Москвы поступил административный протокол на издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко по статье об участии в «нежелательной организации» (20.33 КоАП), обнаружила «Медиазона».

Вот что сказала изданию Галина Тимченко:

Внимание. В следующей цитате есть мат.

Во-первых, как обычно, дело заводили криворукие ебланы. Я не участвую, я возглавляю нежелательную организацию. Могли бы сразу что-то посерьезнее [придумать], не размениваясь на мелочи. Во-вторых, совершенно все равно. То есть, я даже облегчение испытываю, а то я как заговоренная была. Непорядок, когда на сотрудников заводят дела, а руководитель как будто ни при чем.

По подсчетам «Медиазоны», с начала 2024 года в российские суды поступили как минимум 19 протоколов об «участии» в деятельности независимых российских СМИ, объявленных Генпрокуратурой «нежелательными». Среди них 12 протоколов составили на читателей, сотрудников и авторов «Медузы» — в том числе на журналистов Светлану Рейтер и Дмитрия Кузнеца, а также на журналистку Анастасию Жвик, которая внештатно сотрудничала с «Медузой».

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