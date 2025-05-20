Против издателя «Медузы» Галины Тимченко возбудили уголовное дело об организации деятельности «нежелательной» организации

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении издателя «Медузы» Галины Тимченко. Об этом сообщило московское управление ведомства.

Дело возбуждено по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, которая объявлена в России «нежелательной» (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи «для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

В сообщении говорится, что следствием рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск. «Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в СК.

В августе 2024 года Минюст России объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».

В июне прошлого года Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Тимченко на 14 тысяч рублей по административному делу об участии в «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Как стало известно в ходе заседания суда, поводом для составления протокола стал специальный эпизод подкаста «Что случилось», опубликованный в телеграм-канале «Медузы» 27 января 2024 года. В нем Тимченко рассказывает, как дела у редакции, и отвечает на письма читателей.