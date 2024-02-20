«Радио Свобода» объявили «нежелательной организацией» в России

Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр «нежелательных организаций». Информация об этом появилась в соответствующем реестре на сайте ведомства. Решение Генпрокуратуры о признании «нежелательной организацией», как следует из реестра, датировано 2 февраля 2024 года.

Генпрокуратура официально о признании «Радио Свободы» «нежелательной организацией» не объявляла. Как правило, «нежелательной» организацию объявляет это ведомство, и только затем Минюст вносит ее в свой реестр.

В феврале 2020 Минюст объявил «Радио Свобода» иностранным агентом. После этого и саму организацию, и ее руководство неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки, которую по российским законам обязаны ставить «иноагенты» на своих материалах. С 2021 года общая сумма штрафов, назначенных «Радио Свободе», достигла 988,5 миллиона рублей.

После начала полномасштабной войны в Украине сайт «Радио Свобода» был заблокирован в России. В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское юрлицо «Радио Свобода» — ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода».