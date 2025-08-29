Одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) является заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, пишут «Ведомости»

О возможном назначении Козака газете рассказали источники, близкие к администрации президента (АП) и полпредству в СЗФО. Еще два собеседника издания заявили, что сейчас обсуждается возможный уход Козака из АП.

Все источники подчеркивают, что Козак — один из ближайших соратников главы государства, поэтому решение по нему будет принимать лично президент. «Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», — считает один из собеседников газеты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле «никогда кадровые гадания не комментируют».

Должность полпреда в СЗФО может освободиться в результате кадровых перестановок в российских ведомствах. Сейчас этот пост занимает Александр Гуцан, который, по данным СМИ, возглавит Генпрокуратуру РФ. Нынешний генпрокурор Игорь Краснов, как ожидается, станет председателем Верховного суда — он единственный претендент на этот пост.

Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой в июле 2025 года. Ранее предполагалось, что ее займет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (позже ему прочили пост полпреда в СЗФО). Однако Владимир Путин продлил еще на год срок службы Бастрыкина в качестве руководителя СК, сообщали «Коммерсант» и «Интерфакс». По информации «Ведомостей», рассмотрение представлений о кандидатуре Краснова на пост председателя ВС, а Гуцана — на пост генпрокурора, может пройти в Совете Федерации в один день. Первое пленарное заседание Совфеда состоится 24 сентября.

Дмитрий Козак работает с Владимиром Путиным еще со времен петербургской мэрии — в этом его «аппаратная сила», пишут «Ведомости».

Газета The New York Times назвала Козака единственным высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина, который, хоть и не делает публичных заявлений, открыто высказывается против войны. По данным издания, чиновник пытался отговорить Путина от начала войны, осенью 2022-го предлагал вариант мирного соглашения с Украиной, а в 2025-м предложил прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

Однако позиция Козака по войне с Украиной (и, вероятно, протесты в Абхазии в 2024 году) привела к тому, что он потерял свое влияние на президента, писала The New York Times. Источники газеты рассказали, что Козак «разочаровал Путина», но пока еще остается в ближнем кругу президента России.

Что еще The New York Times рассказала о Козаке

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние

Что еще The New York Times рассказала о Козаке

В окружении Путина есть чиновник, несогласный с войной в Украине, — это замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, пишет The New York Times Но он «разочаровал» президента и почти утратил влияние