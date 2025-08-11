Алексей Дружинин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Заместитель главы администрации президента России (АП) Дмитрий Козак в 2025 году предложил Владимиру Путину прекратить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры, пишет газета The New York Times, поговорившая с источниками в Кремле и на Западе. Кроме того, по словам собеседников журналистов, Козак настаивал на проведении в России внутренних реформ, включая подчинение силовых структур правительству и создание независимой судебной системы.

После начала войны в феврале 2022 года Козак говорил, что перед вторжением в Украину советовал Путину не начинать военную операцию, рассказали источники NYT и собеседник Козака на Западе, который общался с ним несколько раз.

В декабре 2021 года помощник госсекретаря США Карен Донфрид встретилась с Козаком, как пишет NYT, «в последней попытке предотвратить войну». Газета описывает, как Козак «выдыхал дым своих сигарет с золотым фильтром в лицо помощнику госсекретаря и пускался в долгие монологи о злом и коварном киевском режиме». Но в Кремле Козак предупреждал о тяжелых последствиях полномасштабного вторжения, в частности, он говорил, что Украина окажет ожесточенное сопротивление, рассказали источники NYT.

На заседании Совбеза РФ, проходившем за несколько дней до вторжения, Козак, по словам источников, также выступил против войны. Из записи заседания, которую показали российские телеканалы, и опубликованной стенограммы встречи напрямую это не следует. Но когда Козак сказал на заседании, что хотел бы ответить на вопрос, надо ли аннексировать ДНР и ЛНР (именно этот вопрос был главным), Путин его прервал.

Заседание Совета безопасности проходило 21 февраля 2022 года. На нем Путин попросил Козака рассказать, «как идет переговорный процесс по Минским соглашениям». Тот доложил, что, по его мнению, «ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях», а Киев игнорирует положения Минских соглашений и не будет выполнять их «никогда». На этом месте Путин прервал его и между ними состоялся такой диалог: Путин: Хорошо. Козак: Он выгоден… Путин: Спасибо, ладно. Козак: Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема. Путин: Давайте мы сейчас ограничимся пока вашим выступлением… Козак: Давайте. А потом, я думаю, отдельно поговорим. Путин: Дмитрий Николаевич, ограничимся Вашим выступлением по поводу хода переговорного процесса в рамках Минских соглашений и вашей оценки перспектив. Мы так поняли, что, по вашему мнению, перспектив никаких нет, условно, перспектив развития этого переговорного процесса в рамках Минских договоренностей. Спасибо.

Осенью 2022 года Reuters также узнал, что в начале войны Козак сообщил Путину, что согласовал с Украиной мирный договор, который мог бы привести к окончанию боевых действий. Однако российский президент отклонил его и настоял на продолжении войны.

Источники NYT называют Козака единственным высокопоставленным чиновником из ближайшего окружения Путина, который, хоть и не делает публичных заявлений, открыто высказывается против войны.

Козак родился в Украине, служил в советской армии и работал с Путиным в мэрии Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром в 1999 году, он назначил Козака руководителем своей администрации. С 2007 года, когда Россия выиграла право провести зимнюю Олимпиаду-2014, Козак руководил подготовкой к играм. Когда Путин аннексировал Крым, Козак курировал интеграцию полуострова в состав России.

Однако позиция Козака относительно войны в Украине, по-видимому, привела к тому, что он потерял свое влияние на президента, пишет NYT. Козак почти перестал появляться на публике и «фактически уже ни за что не отвечает», а многие его полномочия перешли к первому заместителю главы АП Сергею Кириенко — в частности, взаимодействие с Молдовой, Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, до начала войны в феврале 2022 года Козак возглавлял переговоры по Украине. Теперь же представителем Кремля в оккупированных регионах стал Кириенко, а переговоры с Киевом ведет помощник Путина Владимир Мединский.

По данным нескольких источников газеты, Козак «разочаровал Путина», когда «дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой». Однако, несмотря на потерю значительной доли влияния, он все же «сохранил определенный доступ к Путину», говорят собеседники газеты. То, что Козак остается в «ближнем кругу», они объясняют «личной преданностью президента своим давним соратникам».

