FT: в позиции Трампа произошел «серьезный сдвиг». США планируют дать Западу системы, обеспечивающие воздушную безопасность Украины после войны

Американские чиновники в области обороны сообщили своим европейским коллегам, что США в рамках гарантий безопасности Украины могут предоставить западным военным разведывательные средства, структуры управления и ключевые системы, необходимые для обеспечения воздушной безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Это означает серьезный сдвиг в позиции Белого дома, пишет газета. Европейские чиновники отмечают, что любое решение о гарантиях безопасности еще далеко, но преодолено одно из ключевых препятствий — нежелание Трампа помочь.

По словам источников FT, Трамп осознал, что достижение перемирия в Украине и его собственное стремление к Нобелевской премии требуют определенного вклада Америки в обеспечение долгосрочного мира. Кроме того, обещание Европы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП обеспечило континенту доверие в Белом доме, добавляют собеседники FT.

Черновой план предложения по гарантиям безопасности может быть представлен «вскоре», говорят источники. Тем не менее, остается неясным, какие европейские страны готовы отправить войска и согласится ли на это Владимир Путин. В Кремле присутствие западных военных в Украине не раз называли категорически неприемлемым.

Гарантии безопасности для Украины стали одной из главных тем обсуждения на встрече Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. После встречи Трамп говорил, что гарантии безопасности будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США, однако какую роль в этом будет играть Америка, не уточнил. Американский заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби сообщил союзникам, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. Источники Bloomberg говорили, что отправить свои войска в Украину готовы около 10 стран, включая Великобританию и Францию.

Вслед за этим с позицией Кремля выступил глава МИД Сергей Лавров, который заявил, что западные лидеры нацелены на то, «чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России», и это «не может вызывать каких-либо чувств, кроме полного отторжения». Заявления Лаврова по поводу гарантий безопасности, как писал Bloomberg, внесли раскол в переговоры России с США.

Читайте также

Что в Киеве думают о стратегии Путина, гарантиях безопасности и «обмене территориями» — после саммитов на Аляске и в Белом доме Отвечает Михаил Подоляк в интервью La Repubblica. Кратчайший пересказ

Читайте также

Что в Киеве думают о стратегии Путина, гарантиях безопасности и «обмене территориями» — после саммитов на Аляске и в Белом доме Отвечает Михаил Подоляк в интервью La Repubblica. Кратчайший пересказ