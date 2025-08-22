Bloomberg: заявления Лаврова по поводу гарантий безопасности для Украины внесли раскол в переговоры России с США

Комментарии главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил об «отторжении» гарантий безопасности для Украины, если они будут строиться «по логике изоляции России», «фактически разрушили» переговоры России с США, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ситуацией.

По словам источника, теперь Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от гарантий безопасности и понизить уровень встречи России и Украины с президентов стран до чиновников более низкого ранга — чтобы избежать новых санкций США.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, с которыми поговорил Bloomberg, рассматривают заявления Лаврова как попытку затянуть процесс, и сомневаются, что Путин готов к заключению сделки.

Накануне Сергей Лавров сказал, что после саммита на Аляске «европейские страны поехали вслед за Зеленским в Вашингтон» и там попытались «продвигать свою повестку дня», которая нацелена на то, «чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России». «Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», — добавил он.

По словам Лаврова, Россия не может согласиться с тем, что «вопросы коллективной безопасности» предлагается решать без нее. Он вновь напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года и заявил, что Россия считает предложенный тогда принцип коллективного предоставления гарантий безопасности «абсолютно естественным и актуальным сегодня». Украинская делегация на тех переговорах предлагала включить в соглашение пункт о разработке гарантий безопасности постоянными членами Совбеза ООН, в который входят Россия, Китай, Франция, CША и Великобритания.

Гарантии безопасности для Украины стали одной из главных тем обсуждений в Белом доме, где Дональд Трамп 18 августа встречался с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. После встречи Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США, однако какую роль в этом будет играть Америка, не уточнил. Европейские страны, в свою очередь, обсуждают размещение контингента в Украине, но пока единства среди них в этом вопросе нет, хотя о готовности отправить военных заявляли во Франции и Великобритании. Москва и раньше неоднократно отмечала, что присутствие в Украине иностранных войск для России «полностью неприемлемо».

