Чат на основе нейросети «Сбера» GigaChat, интегрированный в национальный мессенджер Max, рекомендует пользователям читать издания и блогеров, которых власти России объявили «иностранными агентами». На ответы чата обратили внимание Z-блогер Иван Дымов и сотрудник пропагандистского телеканала RT Константин Придыбайло.

Так, на просьбу Дымова порекомендовать «русскоязычные объективные независимые СМИ» GigaChat выдает список изданий, большая часть из которых объявлена в РФ «иноагентами» и «нежелательными организациями». Среди них — «Медуза» и The Bell.

Например, о «Медузе» в одном из ответов чат сообщил следующее:

Издание, известное своим аналитическим подходом и стремлением предоставлять факты без предвзятости.

Журналистам The Bell Tech на аналогичную просьбу GigaChat также посоветовал читать «Независимую газету», «Проект» (объявлен «иноагентом» и «нежелательной организацией») и «Медиазону» (объявлена «иноагентом»). Нейросеть сопроводила свои рекомендации ссылками на «Рувики» — онлайн-энциклопедию, которой российские власти хотят заменить «Википедию».

Придыбайло опубликовал скриншот переписки с GigaChat в Max, в котором нейросеть «Сбера» в ответ на просьбу посоветовать, кого посмотреть и почитать из русскоязычных блогеров, предложил блоги , Михаила Ходорковского, Льва Шлосберга, Ксении Собчак, Ильи Варламова, Максима Каца и Юрия Дудя.

Мы тоже советуем вам читать, смотреть и слушать «Медузу» — а также поддерживать нас, чтобы мы продолжили рассказывать вам о самом интересном, издавать книги, записывать подкасты и снимать ютьюб-шоу. Если вы не в России, пожалуйста, подпишитесь на ежемесячный платеж. Также «Медузу» можно поддержать донатом на ютьюбе (кстати, подпишитесь на наш канал) или покупкой мерча или книг в нашем «Магазе».

Max, который пока находится на стадии «тестирования», должен стать национальным мессенджером России. Уже сейчас власти разными способами навязывают его жителям страны: от госучреждений по всей России требуют перейти на отечественное приложение, а звонки через WhatsApp и Telegram блокируют. С 1 сентября Max начнут предустанавливать на все смартфоны в России.

Max критиковали из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью. Такие опасения высказывали даже лояльные властям Z-блогеры и ФСБ. «Медуза» протестировала мессенджер Max: оказалось, там почти ничего не работает.