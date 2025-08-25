Перейти к материалам
новости
В интернете продолжают спорить из-за мессенджера Max. Он правда следит за пользователями? И можно ли общаться в нем безопасно (если пришлось его установить)?
Новый эпизод шоу «Мы не знаем»
45 минут
14:04, 25 августа 2025
Что мы знаем — и что не знаем — о национальном мессенджере Max? Правда ли, что мессенджер следит за нами, как пишут в соцсетях? Можно ли пользоваться им безопасно? И кто на нем заработает (а кто заплатит)? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит об этом со специальной корреспонденткой издания The Bell Валерией Позычанюк. Она активно пишет о холдинге VK, разработавшем мессенджер, и много знает о его работе.
