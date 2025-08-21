Мессенджер Max начнут предустанавливать на все смартфоны в России с 1 сентября

Правительство России включило мессенджер Max в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и другие устройства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер.

Обязательная предустановка Max будет введена с 1 сентября 2025 года.

Правительство также сообщило, что с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с операционными системами iOS и HyperOS. Ранее RuStore предустанавливался на технике, которая работает с Android и HarmonyOS.

В конце июня Госдума приняла в третьем чтении закон, призванный заставить Apple устанавливать для российских пользователей магазин приложений RuStore в айфоны и айпады. В Apple это требование не комментировали. Компания официально прекратила поставлять свою технику в России в начале 2022 года, однако она ввозится в Россию по параллельному импорту.

В июне в России приняли закон о создании российского национального мессенджера. В середине июля правительство РФ своим распоряжением объявило национальным мессенджером Max, разработанный VK. Мессенджер критикуют из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью. Такие опасения высказывали даже лояльные властям РФ Z-блогеры.

