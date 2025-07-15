«Дочка» VK будет отвечать за работу национального мессенджера. Его создают на базе сервиса Max

Дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа» — будет отвечать за работу и развитие многофункционального национального сервиса обмена информацией. Распоряжение об этом подписало правительство России.

Документ разработан в рамках закона, который предусматривает создание в России государственного мессенджера. В конце июня его подписал Владимир Путин.

«Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее только предполагалось, что российским госмессенджером станет Max от VK. Теперь фактически сервис получил официальный статус национального мессенджера, отмечает профильный канал «Нецифровая экономика».

Создание Max анонсировали в марте. Бета-версия сервиса работает уже несколько месяцев и напоминает китайское приложение WeChat, которое объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик и платежную систему, и которое неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и цензуре. В частности, за возможность слежки за пользователями Max критиковали даже Z-блогеры.

Презентация Max запланирована на лето 2025 года. Перед тем как представить официально сервис, в VK начали активную рекламную кампанию с участием российских знаменитостей и блогеров. Разработчики утверждают, что к началу июля в Max зарегистрировались два миллиона пользователей.

В середине июля в Max началось тестирование каналов, аналогичных каналам в телеграме. При этом некоторые каналы в мессенджере, судя по всему, были созданы без разрешения авторов.