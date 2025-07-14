В мессенджере Max началось тестирование каналов, аналогичных каналам в телеграме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

В тестировании каналов участвуют крупные российские СМИ, в том числе, ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Спортс».

При этом некоторые каналы в Max созданы без разрешения авторов. Например, автор телеграм-канала о жизни звезд «ВПШ» (1,5 миллиона подписчиков) сообщил, что не имеет отношения к каналу под названием «ВПШ», появившемуся в Max.

Мессенджер Max разрабатывает компания VK. По ее утверждению, к началу июля там зарегистрировались два миллиона пользователей.

Официальная презентация Max состоится до конца лета 2025 года. В ее преддверии VK начала активную рекламную кампанию с участием звезд российской блогосферы.

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