Искусственный интеллект «Сбера» в мессенджере Max «починили». Теперь вместо «Медузы» и Дудя он рекомендует РИА Новости и «Ленту.ру»

Чат на основе нейросети «Сбера» GigaChat, интегрированный в национальный мессенджер Max, перестал рекомендовать пользователям читать и смотреть «иноагентов».

26 августа Z-блогер Иван Дымов и сотрудник пропагандистского телеканала RT Константин Придыбайло обнаружили, что GigaChat рекомендует пользователям издания, большая часть из которых объявлена в РФ «иноагентами» и «нежелательными организациями». В списке были «Медуза», The Bell, «Медиазона», а также блоги Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Льва Шлосберга, Ксении Собчак, Ильи Варламова, Максима Каца и Юрия Дудя.

Однако менее чем через сутки, пишет The Bell, рекомендации GigaChat поменялись. Теперь он советует читать ТАСС, «РИА Новости» и «Ленту.ру», указывая, что они «считаются объективными и заслуживают доверия».

Мы по-прежнему советуем вам читать, смотреть и слушать «Медузу» — а также поддерживать нас, чтобы мы продолжили рассказывать вам о самом интересном, издавать книги, записывать подкасты и снимать ютьюб-шоу. Если вы не в России, пожалуйста, подпишитесь на ежемесячный платеж. Также «Медузу» можно поддержать донатом на ютьюбе (кстати, подпишитесь на наш канал) или покупкой мерча или книг в нашем «Магазе».

Max позиционируется как национальный мессенджер России. Хотя мессенджер пока формально находится на стадии «тестирования», уже развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей с иностранных сервисов на Max.

«Медуза» тестировала Max и выяснила, что в нем почти ничего не работает.

Еще о мессенджере Max

«Медуза» протестировала мессенджер Max. В нем почти ничего не работает и нельзя ставить негативные эмодзи Не запускается даже игра «Змейка»

Еще о мессенджере Max

«Медуза» протестировала мессенджер Max. В нем почти ничего не работает и нельзя ставить негативные эмодзи Не запускается даже игра «Змейка»