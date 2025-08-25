Украина и США встретятся, чтобы обсудить возможные мирные переговоры с Россией

Делегации Украины и США встретятся в конце этой недели, то есть до 31 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, сегодня он собирается встретиться со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом «в развитие подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной», пишет «Интерфакс-Украина».

Президент США Дональд Трамп объявил 18 августа, что начал подготовку личной встречи президентов России и Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского запланирована на ближайшие две недели, то есть до начала сентября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречу президентов России и Украины нужно тщательно подготовить, чтобы, по его словам, не ухудшать ситуацию, а ставить точку. Лавров также заявил, что Москва полностью отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся «по логике изоляции России». После этого неназванный европейский чиновник сообщил Bloomberg, что заявления Лаврова «фактически разрушили» переговоры России и США.

Читайте также

«Через пару недель мы либо введем санкции, либо не сделаем ничего» Трамп — об урегулировании российско-украинской войны. Краткий пересказ

Читайте также

«Через пару недель мы либо введем санкции, либо не сделаем ничего» Трамп — об урегулировании российско-украинской войны. Краткий пересказ