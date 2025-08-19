Трамп анонсировал встречу Путина и Зеленского. Он рассчитывает провести ее в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидерами Украины и стран Евросоюза заявил о подготовке личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлять европейские страны в координации с США. [Потом] я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи между президентом Путиным и президентом Зеленским. После нее состоится трехсторонняя встреча — [президенты России, Украины] и я», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который принимал участие в переговорах европейских лидеров с США и Украиной, заявил, что встреча Путина и Зеленского запланирована на ближайшие две недели. Однако он выразил сомнение в том, что у Путина «хватит смелости» встретиться с Зеленским.

AFP утверждает, что Путин готов к переговорам с украинским президентом. Корреспондент Axios Барак Равид написал со ссылкой на источник, что Белый дом надеется провести их встречу до конца августа.

По словам самого Зеленского, это Россия предложила Трампу провести сначала двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречу на уровне глав государств. Президент Украины заявил, что готов встретиться с Путиным без всяких условий: «Потому что если мы начнем требовать предварительного прекращения огня, Россия начнет выдвигать сотню других условий».

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Трампом, но не стал подтверждать готовность президента РФ встретиться с лидером Украины. Помощник президента Юрий Ушаков заявил лишь, что Путин и Трамп обсудили возможность «повысить уровень» прямых российско-украинских переговоров. Ранее Путин отказывался от личных встреч с Зеленским.

