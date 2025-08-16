Российский фондовый рынок обвалился на 2,5% после встречи Трампа и Путина

Российский фондовый рынок в начале в субботу, 16 августа, упал на 2,5% по сравнению с закрытием накануне.

Индекс IMOEX2 в первые минуты торгов упал до значения 2932,43 пункта с уровня 3007,51, установленного накануне. Вскоре он немного подрос и на момент написания этой заметки торгуется около отметки 2945 пунктов.

Сильнее всего — более чем на 2% подешевели акции энергетических компаний: бумаги «Газпрома» к 11 утра снизились на 2,9%, «Роснефти» — на 2,6%, «Газпром нефти» — на 2,2%.

Аналитики отмечают, что таким образом рынок реагирует на отсутствие конкретных договоренностей по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На ожиданиях от встречи Путина и Трампа российский рынок активно рос. С 6 августа, когда стало официально известно о переговорах, индекс IMOEX поднялся более чем на 5%.

Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров, заявил, что пока ему «не нужно думать» о новых санкциях. «Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но не прямо сейчас», — сказал он.