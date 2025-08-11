В Петербурге иностранцам запретили работать курьерами

Власти Петербурга запретили иностранным гражданам работать в сфере доставки. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщает «Фонтанка».

Запрет внесли в тот же документ, который уже включает запрет для иностранцев на работу в такси до конца 2025 года. Речь идет об ограничениях на работу курьерами для иностранных граждан, работающих по патентам.

Новые меры, пишет «Фонтанка», призваны противодействовать теневому трудоустройству, улучшить качество и безопасность услуг в сфере, а также открыть дополнительные рабочие места для россиян.

В пресс-службе администрации Петербурга заявили, что иностранные курьеры «составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки». На адаптацию бизнесу дали три месяца.

Власти российских регионов вводят ограничения на работу мигрантов, начиная с 2015 года. За последний год запрет на работу иностранцев в такси и других сферах ввели как минимум в Татарстане, на Камчатке и в Омской области.

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Среди прочего, они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

