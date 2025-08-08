Дмитрия Быкова заочно арестовали по делу о «фейках» об армии

Черемушкинский районный суд Москвы по просьбе следствия заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова по делу о распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» статьи 207.3 УК РФ), сообщает «Медиазона».

Поводом для дела стало интервью Быкова ютьюб-каналу «Популярная политика». В октябре 2023 года писатель обсуждал с ведущими канала российский обстрел села Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать его книги.

В России Быкова также обвиняют в неисполнении обязанностей «иностранного агента». Минюст РФ включил Быкова в реестр «иноагентов» в июле 2022-го. Сначала его дважды дважды оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента» в постах в соцсетях, а затем завели уголовное дело. МВД России объявило писателя в розыск.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал Быкова по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

Как в России преследуют писателей

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая

Как в России преследуют писателей

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая