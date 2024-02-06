Никулинский районный суд Москвы назначил писателю Дмитрию Быкову административный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Быкова привлекли к административной ответственности по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП).

Дмитрий Быков на момент публикации заметки не комментировал решение суда.

Как рассказывал сам Быков, административный протокол в отношении него составили из-за интервью музыканта Бориса Гребенщикова. Интервью вышло 29 сентября 2023 года на ютьюб-канале издания «Новая газета Европа». В ходе беседы Быков и Гребенщиков обсудили новый альбом музыканта.

О новом альбоме, возвращении в Петербург и роли России в истории / Борис Гребенщиков и Дмитрий Быков Новая газета Европа

Генпрокуратура РФ объявила «Новую газету Европа» «нежелательной» организацией в июне 2023 года.

Дмитрий Быков в феврале 2022 года выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Писатель уехал из России. В июле 2022 года власти РФ объявили Быкова «иностранным агентом». В декабре 2023 года издательство АСТ отказалось распространять книги Быкова.