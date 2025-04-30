Против писателя Дмитрия Быкова возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова. Об этом говорится в сообщении московского управления СК.

Быкова подозревают в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» статьи 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Быков опубликовал некий видеоролик «на одном из видеохостингов», в котором содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины».

Кроме того, Быков, как утверждает СК, «в нарушении порядка деятельности иноагента» не представил в уполномоченный орган информацию, «предоставление которой предусмотрено законодательством».

«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск», — заявили в Следственном комитете.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. В июле 2022 года Минюст РФ включил Быкова в реестр «иностранных агентов». В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды штрафовал Быкова на 10 и 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в публикациях в соцсетях. В феврале прошлого года московский суд оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

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