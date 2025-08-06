США выставили на аукцион «яхту Керимова». На ее обслуживание тратят почти миллион долларов в месяц

Власти США выставили на закрытый аукцион суперяхту «Амадея», которая предположительно принадлежит российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову. Торги намечены на 10 сентября 2025 года, сообщается на сайте аукциона.

После изъятия у владельца яхту оценивали в 325 миллионов долларов. Предположительно, победитель аукциона сможет приобрести ее за меньшую сумму, пишет NBC News. Чтобы участвовать в торгах, претенденты должны внести залог в размере 10 миллионов долларов.

В США впервые продадут яхту, изъятую в связи с полномасштабным вторжением войск РФ в Украину, отмечает Megayacht News. США изъяли 106-метровую лодку на Фиджи в мае 2022 года, вскоре после начала российско-украинской войны.

ФБР связало яхту с семьей Керимова. При этом по документам ей владел бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов (он также значился владельцем «яхты Путина»). Худайнатов пытался заблокировать изъятие яхты «Амадея», но суд в США в 2025 году объявил, что он был «подставным владельцем» и не может претендовать на судно, сообщает Superyacht Times.

Власти США решили продать яхту из-за «чрезмерных расходов» на техническое обслуживание и экипаж. Ежемесячные траты оценивали в 922 тысячи долларов. К декабрю 2024-го, то есть за два с половиной года после изъятия, власти США потратили 30 миллионов долларов на обслуживание яхты, писала газета The Washington Post.

Аукцион проводит компания National Maritime Services в сотрудничестве с брокером Fraser Yachts. На ютьюб-канале брокера опубликовали 12-минутное видео о яхте, которая сейчас находится в заливе Сан-Диего в Калифорнии. Из материалов на сайте аукциона следует, что на судне восемь кают, на яхте могут разместиться 16 гостей и 36 членов экипажа. На лодке есть вертолетная площадка, бассейн, салон красоты, тренажерный зал, два спа-салона, два лифта и несколько баров.

Fraser Yachts

Первый аукцион по продаже яхты, изъятой у российского бизнесмена из-за вторжения войск РФ в Украину, прошел в Европе в августе 2022 года. Тогда продали яхту «Аксиома» российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. 72-метровую лодку продали за 37,5 миллиона долларов — это вдвое меньше оценочной стоимости в 75 миллионов.

Суперяхту «Амадея», как и другие предполагаемые активы российских бизнесменов, заблокировала рабочая группа Минфина США под названием KleptoCapture, которую создали после начала большой войны России против Украины. Группа следила за соблюдением санкций против России и блокировала активы, которыми предположительно владели бизнесмены, связанные с Кремлем. После того, как в 2025 году начался второй президентский срок Дональда Трампа, власти США распустили рабочую группу KleptoCapture.

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