The Washington Post: США с 2022 года потратили 30 миллионов долларов на обслуживание «яхты Керимова»

Власти США потратили около 30 миллионов долларов на обслуживание суперяхты «Амадея», которая предположительно принадлежит российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на 1300-страничный отчет Минюста США, полученный по закону о свободе информации. В министерстве подтвердили расчеты издания.

Как пишет газета, США изъяли 106-метровую лодку стоимостью 325 миллионов долларов в мае 2022 года на Фиджи. Решение об изъятии утвердили в начале июня. Уже тогда, согласно отчету Минюста, США потратили 12 тысяч долларов на очистку корпуса яхты, почти 53 тысячи — на мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, специи и другие продукты для 30 членов экипажа судна. Свыше 277 тысяч долларов ушло на топливо, необходимого для того, чтобы перегнать лодку из Фиджи в США.

Газета привела еще несколько примеров, на что потратили деньги власти США при обслуживании яхты:

30 июня 2022 года — более 1000 долларов на iPhone 11 для капитанского мостика судна;

22 июля 2022 года — 988,42 доллара на униформу для экипажа яхты;

10 февраля 2023 года — 1216,24 доллара за туалетные ершики и держатели специального размера.

Как отмечает The Washington Post, американские власти не могут стать собственниками яхты, как и других дорогостоящих предметов, изъятых у российских бизнесменов после начала полномасштабной российско-украинской войны, до тех пор, как суд не постановит, что активы использовали в федеральном преступлении. Кроме того, правительство не может ликвидировать активы стоимостью более 500 тысяч долларов без разрешения суда. В конце концов, пишет WP, власти могут быть вынуждены вернуть изъятые активы.

Власти США изъяли активы российских бизнесменов на 650 миллионов долларов. Большая часть этой суммы приходится на яхту «Амадея», с которой связывают Сулеймана Керимова, и на яхту «Танго», которой предположительно владеет Виктор Вексельберг.

Власти США рассчитывали, что продадут изъятые активы и направят деньги на поддержку Украины. Но, как сообщает The Washington Post, с начала войны США за счет продажи активов смогли передать Украине только шесть миллионов долларов помощи (притом, что всего Вашингтон направил Киеву помощь на 170 миллиардов долларов). Суд в Нью-Йорке в июне 2024 года отказал правительству США в продаже яхты «Амадея».

Власти Италии, как писал «Коммерсант» в мае 2024 года, потратили около 32 миллионов евро на обслуживание изъятых яхт россиян. В Италии, в частности, находятся яхта «Леди М» миллиардера Алексея Мордашова и «Шахерезада», которую связывают с Владимиром Путиным.

Читайте также

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»

Читайте также

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»