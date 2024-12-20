The Washington Post: США с 2022 года потратили 30 миллионов долларов на обслуживание «яхты Керимова»
Власти США потратили около 30 миллионов долларов на обслуживание суперяхты «Амадея», которая предположительно принадлежит российскому сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на 1300-страничный отчет Минюста США, полученный по закону о свободе информации. В министерстве подтвердили расчеты издания.
Как пишет газета, США изъяли 106-метровую лодку стоимостью 325 миллионов долларов в мае 2022 года на Фиджи. Решение об изъятии утвердили в начале июня. Уже тогда, согласно отчету Минюста, США потратили 12 тысяч долларов на очистку корпуса яхты, почти 53 тысячи — на мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, специи и другие продукты для 30 членов экипажа судна. Свыше 277 тысяч долларов ушло на топливо, необходимого для того, чтобы перегнать лодку из Фиджи в США.
Газета привела еще несколько примеров, на что потратили деньги власти США при обслуживании яхты:
- 30 июня 2022 года — более 1000 долларов на iPhone 11 для капитанского мостика судна;
- 22 июля 2022 года — 988,42 доллара на униформу для экипажа яхты;
- 10 февраля 2023 года — 1216,24 доллара за туалетные ершики и держатели специального размера.
Как отмечает The Washington Post, американские власти не могут стать собственниками яхты, как и других дорогостоящих предметов, изъятых у российских бизнесменов после начала полномасштабной российско-украинской войны, до тех пор, как суд не постановит, что активы использовали в федеральном преступлении. Кроме того, правительство не может ликвидировать активы стоимостью более 500 тысяч долларов без разрешения суда. В конце концов, пишет WP, власти могут быть вынуждены вернуть изъятые активы.
Власти США изъяли активы российских бизнесменов на 650 миллионов долларов. Большая часть этой суммы приходится на яхту «Амадея», с которой связывают Сулеймана Керимова, и на яхту «Танго», которой предположительно владеет Виктор Вексельберг.
Власти США рассчитывали, что продадут изъятые активы и направят деньги на поддержку Украины. Но, как сообщает The Washington Post, с начала войны США за счет продажи активов смогли передать Украине только шесть миллионов долларов помощи (притом, что всего Вашингтон направил Киеву помощь на 170 миллиардов долларов). Суд в Нью-Йорке в июне 2024 года отказал правительству США в продаже яхты «Амадея».
Власти Италии, как писал «Коммерсант» в мае 2024 года, потратили около 32 миллионов евро на обслуживание изъятых яхт россиян. В Италии, в частности, находятся яхта «Леди М» миллиардера Алексея Мордашова и «Шахерезада», которую связывают с Владимиром Путиным.
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