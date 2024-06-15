Суд не разрешил властям США продать арестованную яхту, предположительно принадлежащую Сулейману Керимову
Суд в Нью-Йорке отказал правительству США в продаже яхты «Амадея», которая по версии американских властей принадлежит бизнесмену Сулейману Керимову. Об этом 14 июня сообщает «Голос Америки».
Решение было вынесено в рамках более крупного процесса по вопросу конфискации яхты. Юристы правительства просили продать судно, которое сейчас находится под арестом, так как его содержание во время процесса ежемесячно обходится налогоплательщикам в 740 тысяч долларов.
Объясняя решение об отказе, судья подчеркнул, что в таких делах должна в первую очередь учитываться не номинальная сумма расходов, а то, насколько она является чрезмерной по отношению к стандартным расходам на содержание подобных яхт.
106-метровая яхта «Амадея» стоимостью 325 миллионов долларов была арестована на Фиджи по запросу США в апреле 2022 года в соответствии с санкциями, введенными после начала войны в Украине. Вашингтон считает, что ее владельцем является Сулейман Керимов. Он находится под санкциями, и США обвиняют его в нарушении санкционного режима — и хотят на этом основании конфисковать судно, а вырученные средства передать Украине.
По документам владельцем яхты является бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями. Власти США считают его подставной фигурой. Керимов связь с яхтой отрицает.