В Европе прошел первый аукцион по продаже конфискованной яхты российского миллиардера

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23 августа завершился аукцион по продаже яхты «Аксиома» российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщает Bloomberg. «Аксиома» стала первой яхтой, проданной из-за того, что ее владелец попал под международные санкции после российского вторжения в Украину.

Всего на торгах было сделано 63 ставки. За какую сумму и кому именно продали яхту, пока неизвестно. Информация о продаже судна будет опубликована примерно через две недели после завершения сделки.

72,5-метровое судно стоимостью около 75 миллионов долларов было выставлено на аукцион Адмиралтейским судом Гибралтара. Торги велись один день, а заявки принимались в электронном виде, пишет Reuters. «Би-би-си» ранее сообщала, что судно, скорее всего, будет продано ниже своей оценочной стоимости.

Брокер аукционного дома Howe Robinson Partners Найджел Холлиер сообщил Bloomberg, что яхта вызвала «ошеломляющий интерес» — организаторы аукциона получили около 115 запросов от потенциальных покупателей, а более 30 из них лично побывали на судне.

Средства, полученные от продажи яхты, вероятно, отойдут американскому инвестиционному банку JP Morgan Chase, пишет The Guardian. Судно было задержано правительством Гибралтара в начале марта, а в июле JP Morgan добился продажи яхты на основании того, что холдинговая компания и формальный владелец судна Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.

Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Великобритании в марте. Примерно в это же время российский бизнесмен вышел из бенефициаров многоотраслевого холдинга «Группа Синара», а также из состава советов директоров АО «Группа Синара», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».

В 2021 году «Группа Синара» заняла 90-е место в списке 200 крупнейших частных российских компаний, а сам Пумпянский занял 62-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

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