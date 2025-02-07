В США распустили рабочую группу по поиску активов российских бизнесменов, попавших под санкции

Генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу KleptoCapture, созданную в Минфине в 2022 году для преследования бизнесменов, близких к Кремлю. Об этом 6 февраля сообщила газета The Guardian, ссылаясь на служебную записку Пэм Бонди.

В документе, датированном 4 февраля, говорится, что деятельность группы прекратят, чтобы перенаправить освободившиеся ресурсы на борьбу с наркокартелями и международной организованной преступностью.

Прокуроры, входившие в группу, вернулись на прежние должности. В документе отмечается, что изменения будут действовать не менее 90 дней, после чего их могут продлить или сделать постоянными.

Минфин США создал рабочую группу KleptoCapture после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину для того, чтобы она следила за соблюдением санкций против России и блокировала предполагаемые активы российских бизнесменов. Во время работы группа предъявила обвинения в нарушении санкций Олегу Дерипаске и Константину Малофееву, а также заблокировала яхты, которыми, предположительно, владеют Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг.

Группа KleptoCapture в 2023 году добилась ареста 5,4 миллиона долларов, принадлежащих основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву. Деньги, замороженные еще в 2014 году, передали на помощь Украине. Это был первый раз, когда замороженные активы российских бизнесменов направили Украине.

Газета The Washington Post сообщила в декабре 2024 года, что власти США после задержания суперяхты «Амадея», предположительно принадлежащей Сулейману Керимову, потратили на обслуживание 106-метровой лодки 30 миллионов долларов.

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