Суд в США разрешил конфисковать 5,4 миллиона долларов у Константина Малофеева. Эти деньги могут направить на восстановление Украины

Суд в США разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену, основателю канала «Царьград» Константину Малофееву. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура Нью-Йорка добивалась ареста средств на счете в денверском Sunflower Bank, которые, как утверждают власти США, Малофеев пытался перевести партнеру в нарушение санкций. Ограничения против российского бизнесмена были введены в 2014 году.

Малофеев требование прокуратуры не оспорил. В комментарии российскому Forbes он заявил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.

Как отмечает Reuters, это первое подобное решение суда с тех пор, как в 2022 году Минюст США создал специальную группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций против России и может накладывать временный арест на активы россиян.

Это решение суда также открывает путь для возможного использования конфискованных средств для восстановления Украины после российского вторжения, пишет агентство.

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В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Минюсту передавать часть конфискованных активов Госдепартаменту для помощи Украине. При этом возможности властей США по использованию этих средств ограничены.

По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, нужно не менее 350 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предлагала направить на восстановление Украины замороженные активы российских олигархов и активы ЦБ РФ.

По разным данным, объем средств РФ замороженных властями западных стран, составляет от 300 до 600 миллиардов долларов.

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