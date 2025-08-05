Зеленский провел «продуктивный разговор» с Трампом о прекращении войны

Президенты Украины и США провели 5 августа телефонные переговоры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали», — написал президент Украины в своем телеграм-канале по итогам беседы.

По словам Зеленского, он проинформировал Трампа о недавних российских ударах по Киеву и другим городам Украины. «Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов», — отметил он.

Также стороны обсудили санкции против России. «Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить», — рассказал Зеленский.

Американская сторона пока не комментировала состоявшиеся переговоры Трампа и Зеленского.

В конце июля Дональд Трамп установил 10-дневный срок — до 8 августа — к которому Россия должна заключить с Украиной соглашение о прекращении огня. Президент США заявлял, что после истечения этого срока Вашингтон введет пошлины и «другие меры» в отношении Москвы.

Владимир Путин напрямую на требование президента США о прекращении огня не отвечал. 1 августа он заявил, что Москве «нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину». Президент подчеркнул, что цели России в войне остались прежними: Украина должна признать оккупированные территории российскими и отказаться от планов вступить в НАТО, а Запад — снять санкции.

По информации Reuters, Путин не хочет «злить» Трампа и понимает, что, возможно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном и Западом в целом, но военные цели для него важнее.

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