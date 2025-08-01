Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа из документов по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований США отредактировало документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, скрыв имена президента страны Дональда Трампа и других известных людей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Эпштейну грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. В 2022 году бывшую подругу и помощницу финансиста Гилейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы. Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с Эпштейном.

По данным агентства, имя Трампа вымарала из документов группа сотрудников ФБР, которая проводила окончательный обзор файлов. Речь идет о сотрудниках бюро, которые отвечают за соблюдение Закона о свободе информации. Им было поручено изучить архив дела и определить, какие документы можно опубликовать.

В итоге, как сообщалось ранее, при проверке сотрудники ФБР обнаружили многочисленные упоминания Трампа и других известных людей в файлах Эпштейна. Как отмечает Bloomberg, само по себе упоминание их имен нельзя считать доказательством преступления или даже намеком на правонарушение. В каком контексте их имена упоминались, неизвестно.

По словам источников Bloomberg, имя действующего президента США было скрыто в файлах Эпштейна, поскольку на момент начала федерального расследования в отношении финансиста в 2006 году Трамп был частным лицом.

Основанием к редактуре послужили два исключения из Закона о свободе информации. Они защищают людей и их персональные данные в документах правоохранительных органов от «неоправданного вторжения в личную жизнь». Bloomberg пишет, что это распространенная практика для властей США — даже если речь идет о публичных фигурах.

Документы по делу Эпштейна, по данным Bloomberg, отредактировали перед тем, как Минюст США и ФБР решили, что «дальнейшее раскрытие» материалов, связанных с Эпштейном, «не будет целесообразным или оправданным».

Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, а после его смерти неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы. Трамп обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако недавно администрация Трампа заявила, что списка не существует. Это вызвало критику в адрес лидера США наиболее преданных его сторонников из лагеря MAGA.

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