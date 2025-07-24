WSJ: Минюст США нашел имя Трампа в документах по делу Эпштейна и сообщил об этом президенту. Он это отрицал

Сотрудники министерства юстиции США, изучившие документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, нашли в них несколько упоминаний имени Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента.

В мае генеральный прокурор Пэм Бонди и ее заместитель проинформировали Трампа об этом на встрече в Белом доме. По словам собеседников WSJ, на встрече Трампу объяснили, что документы содержат «непроверенные слухи» о множестве людей, включая известных, которые общались с Эпштейном. При этом чиновники на встрече отметили, что само по себе упоминание имени в документах не свидетельствует о правонарушении.

Также, по словам источников, Трампу сообщили, что Минюст не собирается публиковать дополнительные материалы расследования в отношении Эпштейна, поскольку документы содержат детскую порнографию и личную информацию пострадавших. Трамп ответил, что доверяет решению ведомства и не возражает против того, чтобы материалы не публиковались.

По данным собеседников WSJ, близких к администрации президента США, директор ФБР Кэш Патель в частном порядке сообщил другим чиновникам, что имя Трампа фигурировало в документах Эпштейна. Патель отказался отвечать на вопросы WSJ, но заявил, что меморандум на сайте Миниюста, объясняющий, почему дополнительные документы не будут опубликованы, «соответствует результатам тщательного расследования».

15 июля журналист ABC News спросил Трампа, говорила ли ему Пэм Бонди, что его имя фигурирует в файлах Эпштейна. Трамп ответил: «Нет-нет, она провела для нас лишь очень краткий инструктаж».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чонг заявил, что «это очередная фейковая новость — как и предыдущая история, опубликованная в The Wall Street Journal».

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. После задержания в 2019 году он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Трамп, друживший с финансистом, неоднократно высказывал теорию о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля 2025 года Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств, что «список клиентов» Эпштейна существовал.

Газета The Wall Street Journal написала 17 июля, что Дональд Трамп в 2003 году поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с «непристойным» рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Трамп в ответ подал иск о клевете на 10 миллиардов долларов к самой газете и ее издателю, медиамагнату Руперту Мердоку. Статью Трамп назвал «фейковой», WSJ — «бесполезной» и «опозоренной» газетой, а предстоящий суд — «историческим». После этого Белый дом исключил The Wall Street Journal из пресс-пула президента.

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