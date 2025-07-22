Белый дом исключил газету The Wall Street Journal из пресс-пула президента перед поездкой Дональда Трампа в Шотландию, сообщает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что корреспондентку WSJ Тарини Парти исключили из числа 13 журналистов пресс-пула, которые будут сопровождать Трампа в ходе поездки, из-за «фейковых и клеветнических действий The Wall Street Journal».

При этом в Белом доме не уточнили, будут ли журналисты WSJ допущены в пул в будущем.

Поездка Дональда Трампа в Шотландию запланирована на 25-29 июля. В ходе визита президент США собирается встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент США Дональд Трамп ранее в июле подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal. Поводом для иска на 10 миллиардов долларов стала публикация издания от 17 июля. В ней говорилось о том, что Трамп в 2003 году отправил открытку, поздравляя с днем рождения финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации. По данным газеты, на открытке был «непристойный» рисунок обнаженной женщины и подпись Трампа. Президент США отрицал, что причастен к этому.

В начале второго президентского срока Трампа журналистов Associated Press начали ограничивать в доступе в пресс-пул Белого дома после того, как агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским. В итоге суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистов Associated Press в Белый дом.

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