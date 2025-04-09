Суд обязал администрацию Трампа вернуть журналистов Associated Press в Белый дом. Их исключили за отказ называть Мексиканский залив Американским

Окружной судья США Тревор Макфадден обязал администрацию Дональда Трампа на время судебного процесса восстановить доступ в Белый дом для журналистов Associated Press, которых исключили из пресс-пула из-за отказа называть Мексиканский залив Американским после переименования.

Постановление суда требует вернуть AP доступ в Овальный кабинет, на борт президентского самолета Air Force One и на другие мероприятия Белого дома, когда туда допускаются журналисты остальных агентств. Судья сослался в своем решении на Первую поправку к Конституции и написал, что «если правительство открывает двери для некоторых журналистов, оно не может затем закрыть эти двери для других журналистов из-за их точек зрения».

Также судья указал, что исключение AP из пула нанесло «значительный ущерб» бизнесу информационного агентства, поскольку оно не имело возможности передавать новости с той же скоростью.

«Сегодняшнее решение подтверждает основополагающее право прессы и общественности свободно высказываться без ответных действий со стороны правительства. Это свобода, гарантированная всем американцам Конституцией США», — заявила представительница Associated Press Лорен Истон.

Постановление суда вступит в силу через пять дней — это время отведено администрации Трампа на апелляцию, поясняет Politico. При этом, как отмечает AP, вскоре после вынесения постановления репортеру и фотографу агентства было отказано в присоединении к кортежу с пресс-пулом Белого дома для освещения выступления Трампа перед комитетом конгресса.

Дональд Трамп через несколько дней после своего вступления в должность в январе подписал указ, который переименовал Мексиканский залив в Американский. Агентство Associated Press отказалось использовать новое название вместо Мексиканского залива. Трамп в ответ заявил, что «мы не будем пускать их [в пресс-пул] до тех пор, пока они не согласятся, что это Американский залив». С 11 февраля, когда Федеральное управление гражданской авиации США приступило к обновлению своих данных и карт, журналистов AP начали ограничивать в доступе в пресс-пул Белого дома.

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