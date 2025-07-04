«Украинская правда» и «Зеркало недели» сообщили об обысках у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны страны Алексея Резникова, сообщили источники «Украинской правды» и «Зеркала недели».

При обыске у бывшего главы Минобороны Украины «нашли левый телефон и еще что-то», заявили источники УП. Собеседники «Зеркала» утверждают, что обыски прошли 3 июля в рамках дела о закупках продуктов для армии по завышенным ценам. У Резникова изъяли «неучтенный» телефон и ряд значимых документов.

В НАБУ в апреле 2025-го заявляли, что на тот момент Резникова не считали подозреваемым или свидетелем по делу о хищении средств при закупке продуктов питания для ВСУ.

По информации «РБК-Украина», обыск у Резникова проходил «ранее, не сейчас». Когда именно, не уточняется. «Никаких документов не находили и не изымали. И „левых телефонов“ тоже», — заявил источник издания.

Позже собеседники УП сообщили, что обыски у бывшего министра прошли 30 июня. По их словам, Резников вернулся с отдыха за границей, у него изъяли личный телефон: «Телефон не почищен, с чатами. Пока изучается».

Алексея Резникова уволили с поста министра обороны Украины в сентябре 2023 года. До этого его отставка обсуждалась несколько месяцев на фоне коррупционных скандалов, в том числе с закупками Минобороны Украины продуктов и амуниции по завышенным ценам, а также увольнений других высокопоставленных чиновников.

В январе 2023-го издание «Зеркало недели» опубликовало расследование о том, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих ВСУ в два-три раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. Ведомство обвинения отвергало.

В апреле 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы хищения бюджетных средств при закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах. Речь шла о хищении более чем на 733 миллиона гривен (примерно 17,4 миллиона долларов).

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