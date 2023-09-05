Алексея Резникова уволили с поста министра обороны Украины

Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Решение поддержали 327 народных депутатов.

Резников занимал должность главы Минобороны Украины почти два года — с ноября 2021 года.

О том, что Резников покинет пост министра обороны, объявил 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил на эту должность Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд госимущества Украины.

В своем заявлении об отставке Резников написал, что для него было честью «служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины». Говоря о ситуации непосредственно на фронтах, Резников заявляет, что «освобождено уже 50% временно оккупированных Россией территорий».

Впервые информация об отставке Резникова появилась после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны. Источник The New York Times в офисе президента Украины называл три причины отставки Резникова: власти Украины считают, что необходимо новое военное руководство из-за затянувшейся войны, Резников подвергается критике со стороны гражданского общества и СМИ на фоне коррупционных скандалов, кроме того, он сам выражал желание уйти в отставку.

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