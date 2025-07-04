Российского пилота гражданской авиации приговорили к 12 годам по обвинению в финансировании ВСУ

Пилот гражданской авиации Сергей Самойлов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в финансировании украинских военных.

Приговор Самойлову вынес 4 июня 2025 года Ростовский областной суд, 4 июля он вступил в законную силу, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд объявил Самойлова виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ).

О задержании в Краснодаре 56-летнего пилота, имя которого тогда не называлось, ФСБ объявила в январе 2025 года, напоминает «Медиазона». Пилот, по версии спецслужбы, «инициативно связался с волонтером», собирающим деньги для Вооруженных сил Украины, получил «необходимые инструкции» и перевел криптовалюту на указанный счет.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России ввели пожизненное наказание за госизмену и стали активно возбуждать уголовные дела по этой статье и, соответственно, выносить приговоры. В госизмене, в числе прочих, обвиняют за пожертвования ВСУ. Так, в апреле 2025 года к 12 годам приговорили жителя Свердловской области Евгения Вараксина, который, по версии следствия, находясь в Польше перевел ВСУ 100 злотых (около 2,2 тысячи рублей).

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